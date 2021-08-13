الجمعة، 13-08-2021
11:03 ص
متي يمنع دخول
غير المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد، أعلنت الدول العربية عن بعض التعليمات التي
لابد أن تكون في يكون المواطن على دراية كبيرة بها أثناء السفر لأي دولة أخري في
ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة البلاد، و قد تم وضع عدد من الشروط
المطلوبة للسفر إلى أي دولة، وفي هذا الصدد سنقدم إليكم كافة المعلومات عن متي يمنع
دخول الأشخاص الغير محصنين.
حالات منع المواطنين من السفر:
أعلنت كافة
الدول عن بعض الحالات التي يمنع فيها السفر خاصة المملكة العربية السعودية
التي
أعلن فيها وزير الخارجية عن منع بعض الأشخاص الذين يرغبون في السفر داخل المملكة،
و يرجع السبب إلى عدم تحصينهم ضد فيروس كورونا المستجد، و من ضمن الحالات التي
يمنع الأشخاص من السفر أو دخول دولة أخري هي:
اذا كان الشخص مازال مصاب بفيروس كورونا المستجد ولم ينتهي فترة الغزل.
اذا كان المسافر يقل السن عن ١٨ عام.
اذا كان المسافر غير محصن باللقاح فيروس كورونا المستجد.
لابد من وجود أوراق تثبت إجراء تحليل PCR.
لا يسمح بسفر من هم أقل من سن ١٨ سنة أو أكثر من ٥٨ سنة.
و هذا ما عملنا
عليه في الإجابة عن متي يمنع دخول غير المحصنين بفيروس كورونا، وبالأخص قد قامت
المملكة العربية السعودية
بعمل إعلان لتوضح فيه كافة المعلومات عن الإصابات بفيروس
كورونا.
عدد الإصابات بفيروس كورونا في
المملكة العربية السعودية:
عملت وزارة
الصحة السعودية
على تزايد الإقبال على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة
بالمملكة العربية السعودية
للتقديم على تناول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا
المستجد، و قد أصدر وزير الصحة السعودي بيان تابع للوزارة يناقش فيها كافة
المعلومات عن اللقاح و أعداد المصابون بفيروس كرونا المستجد و المتعافين.
و أضاف المسئول عن الصحة في اللجان
أن الدول تبحث عن طرق لتوسع في تناول المواطنين اللقاحات للأشخاص الذين يقل
أعمارهم عن ١٨ سنة.
كما أعلن الوزير عن تسجيل عدد من الإصابات التي وصلت إلى ١٠١٧ إصابة
بفيروس كورونا المستجد اليوم ليكون إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا 465797 حالة، كما أضاف أن أعداد الوفيات قد
وصلت إلى ٧٥٧٢ حالة وفاة، بالإضافة إلى وصول عدد المتعافين من هذا الفيروس المميت
إلى حوالي 448093حالة.
و أضاف وزير الصحة في المملكة العربية السعودية
عن حصول ١٦ مليون
مواطن سعودي على لقاح فيروس كورونا في الأيام القليلة السابقة، و أضاف أن عملية
توزيع اللقاحات هي ضمن خطة الحكومة حتي يحصل عدد كبير من المواطنين على فيروس
كورونا لتخلص من هذا الكابوس و لتطعيم عدد كبير للحد من انتشار فيروس كورونا.
و قد اعلن
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
انه لا يوجد أي حالات
إصابة جديدة أو وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد و الإعداد حتي الآن تنحصر في عدد
معين لا يزيد و لكنه ثابت، و قد أكد وزير الصحة السعودي أن إقبال المواطنين
السعوديون على لقاح فيروس كورونا المستجد في تزايد مع زيادة الوعي الذي تقوم به
القنوات الفضائية السعودية
لنشر الوعي باللقاح و ضرورة أخذ الجرعة الخاصة باللقاح
للحفاظ على صحة و عافية الإنسان، و هذا كان السبب المنشود الذي تقوم به القنوات
الفضائية لنشر الوعي.
و في نهاية هذا
المقال عرضنا عليكم عدد كبير من المعلومات المختلفة التي تساعد كل مسافر في معرفة
الحالات التي تمنع فيها البلاد المسافر من دخول البلد، حيث تسعي الدول في البحث عن
طرق للتخلص من فيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار والتزايد في أعداد المصابين
والوفيات.