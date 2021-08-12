الملك سلمان يصدر قرارًا عاجلًا لـ ماجد الحقيل

الخميس، 12-08-2021
12:18 ص
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، اليوم
الأربعاء، وزير “الشؤون البلدية
والقروية والإسكان”، ماجد الحقيل، صلاحية جديدة بشأن
بعض المخالفات البلدية
.
وقال “الحقيل” في تغريدات على “تويتر”: “أشكر سيدي خادم الحرمين
الشريفين على منح وزير الشؤون البلدية
والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض
المخالفات البلدية
عند أول مخالفة والتنبيه أولًا لعدم العودة الى ارتكابها”.
وأضاف “الحقيل”: “مما سينعكس -بإذن الله- على رفع مساهمة
القطاع الخاص في تنمية المدن و مراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويؤكد
على أن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال”.
وينص القرار على وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية
في
حال وقوع المخالفة للمرة الأولى والاكتفاء بالتنبيه أولًا لعدم لعودة إلى ارتكابها
شريطة ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية
الجسيمة.
ويشمل القرار أن المخالفات يجب ألا تكون من التي سبق ارتكابها
من المخالف وألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير، على أن ينبه المخالف
كتابيًا بالمخالفة وعدم تكرارها وأن تزال أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها
خلال مدة محددة.