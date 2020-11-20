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في أرض الميعاد.. " أوباما" يكشف أسرار " أردوغان "

" أوباما" و " أردوغان "
" أوباما" و " أردوغان "
 
الجمعة، 20-11-2020 02:52 م متابعات- أمينة عبد العال
تناول المجلد الأول للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من مذكراته " أرض الميعاد " رحلاته في شتي أرجاء العالم باعتباره الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة ولقاءاته مع زعماء العالم .
و وصف أوباما الرئيس الرتكي طيب أردوغان بأنه ستحلي بالود و كان دائما يستجيب لطلباته ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .
و وصف الرئيس الروسي فلادمير بوتين بأنه  أشبه بـ " حاكم مقاطعة " صارم في شيكاجو .
جدير بالذكر أن الجزء الأول من " أرض الميعاد " وصلت مبيعاتها في 24 ساعة فقط إلي 900 ألف نسخة وهو رقم قياسي لدار نشر " بينجوين راندام هاوس " ومن المتوقع أن يحتل الكتاب مرتبة الأكثر مبيعا في التاريخ .  
 

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