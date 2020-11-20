تناول المجلد الأول
للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من مذكراته " أرض الميعاد " رحلاته
في شتي أرجاء العالم باعتباره الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة ولقاءاته مع زعماء
العالم .
و وصف أوباما الرئيس
الرتكي طيب أردوغان بأنه ستحلي بالود و كان دائما يستجيب لطلباته ، حسبما نشرت
" المصري اليوم " .
و وصف الرئيس الروسي
فلادمير بوتين بأنه أشبه بـ " حاكم مقاطعة
" صارم في شيكاجو .
جدير بالذكر أن الجزء
الأول من " أرض الميعاد " وصلت مبيعاتها في 24 ساعة فقط إلي 900 ألف
نسخة وهو رقم قياسي لدار نشر " بينجوين راندام هاوس " ومن المتوقع أن
يحتل الكتاب مرتبة الأكثر مبيعا في التاريخ .