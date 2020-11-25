بالرغم من دعوات التقشف.. ضجة في تركيا بسبب زيادة ميزانية الرئاسة لـ 4 مليار ليرة

اردوغان

أثارت موازنة الحكومة التركية الجديدة لعام 2021 ضجة في تركيا ، بسبب اقتراح بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان بما يعادل 3 أضعاف راتبه .

و أشارت صحيفة " زمان " التركية إلي أن مقترح الموازنة يضمن زيادة راتب الرئيس إلي 88 ألف ليرة إلي جانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة إلي 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلي 4 مليار و 39 مليون و 453 ألف ليرة .

و قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض فيالبرلمان ، أوزجور، أوزيل ، علي صفحته علي " تويتر" أن مشروع الموازنة الجديدة يزيد راتب أردوغان بنسبة 5.3% ليصبح 88 ألف ليرة أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور ويطالبون المواطن بالصبر والتقشف.

يأتي ذلك في ظل تراجع الليرة التركية بما يصل إلي 2% إلي أكثر من 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي .

