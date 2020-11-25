ضجة في تركيا بسبب زيادة ميزانية الرئاسة لـ 4 مليار ليرة
اردوغان
الأربعاء، 25-11-202009:13 صمتابعات- أمينة عبد العال
أثارت موازنة الحكومة التركية الجديدة لعام 2021 ضجة في تركيا ، بسبب
اقتراح بزيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان بما يعادل 3 أضعاف راتبه .
و أشارت صحيفة " زمان " التركية إلي أن مقترح الموازنة يضمن
زيادة راتب الرئيس إلي 88 ألف ليرة إلي جانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة
الرئاسة إلي 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلي 4 مليار و 39 مليون و 453 ألف ليرة
.
و قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض فيالبرلمان ،
أوزجور، أوزيل ، علي صفحته علي " تويتر" أن مشروع الموازنة الجديدة يزيد راتب أردوغان
بنسبة 5.3% ليصبح 88 ألف ليرة أي ما يعادل
3 أضعاف الحد الأدنى للأجور ويطالبون المواطن بالصبر والتقشف.
يأتي ذلك في ظل تراجع الليرة التركية بما يصل إلي 2% إلي أكثر من 8 ليرات
مقابل الدولار الأمريكي .