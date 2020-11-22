أردوغان يستغيث بـ أوربا لهذا السبب

اردوغان

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلي الاتحاد الأوربي للحوار قائلا :" لا نري أنفسنا في أي مكان آخر غير أوربا.. نتطلع إلي بناء مستقبل مشترك مع أوربا " .

و أضاف في خطاب سجله لمؤتمر حزبه الحاكم :" نتوقع من الاتحاد الأوربي الإيفاء بوعوده وعدم التمييز ضدنا أو علي الأقل عدم التحول إلي أداة للعداوات المفتوحة التي تستهدف بلدنا ، ومحذرا التكتل من التحول إلي ما سماه أداة لمعاداة بلاده في ظل ارتفاع التوتر بشأن حقوق التنقيب علي موارد الطاقة في شرق الأوسط ".

و أشار إلي أن تركيا ترغب في الاستفادة من علاقتها التاريخية و المتينة مع الولايات المتحدة للتوصل إلي حل للمشاكل الإقليمية والعالمية .

جدير بالذكر أن هناك سجال دائر بين الاتحاد الأوربي وتركيا بعد نشر الأخيرة سفينة للتنقيب عن الغاز في مياه تطالب بها اليونان .

