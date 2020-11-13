بوتين : روسيا تمر بتجربة قاسية

الجمعة، 13-11-2020
02:48 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين
أن روسيا
تمر تجربة قاسية بسبب تفشي فيروس
" كورونا
" .
و أشار في كلمته أمام منتدي " أفكار متينة لعصر جديد " :" نحن نخضع لاختبارات
جادة مرتبطة بالوباء، في هذا الوقت، المواطنون العاديون والشباب والعاملون في المجال
الطبي ورجال الأعمال عملوا ويعملون، وأنا واثق، أنهم سيستمرون بالقيام بأعمال كريمة
تبهر ، مضيفا أن الروسي يريدون أن يروا بلادهم ناجحة و مزدهرة و حديثة يتكون فيها
القيمة الرئيسية هي الإنسان " .
و أضاف :" روسيا
لديها لقاحان مسجلان، وقد أظهرت الدراسات
وأكدت أنهما، أولا: آمنان ولا يوجد لهما تبعات خطيرة بعد استخدامهما، ثانيا: فعالان،
لأن الأشخاص الذين تم تلقيحهم ثم تعاملوا مع حاملي الفيروس لم يمرضوا، أو كان لديهم
أعراض خفيفة" .