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لأول مرة في تاريخ تركيا.. إغلاق تام بسبب ارتفاع وفيات كورونا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس التركي طيب أردوغان عن أوسع إغلاق في البلاد بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا " .
و يبدء حظر التجوال الذي فرضه أردوغان من الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل إلي الخامسة من صباح الاثنين ، مشددا علي أنه لا يوجد حل ’خر سوي التدابير الرامية للحد من تفشي الفيروس " حسبما نشرت " روسيا اليوم " .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة التركية أعلنت أمس أن إجمالي الإصابات 31219 حالة ، فيما زادت حالات الوفيات إلي 13746 حالة بعد تسجيل 188 حالة وفاة في 24 ساعة .
 

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