فيديو نادر للملك سلمان عندما كان أمير للرياض

الأربعاء، 03-02-202102:55 ممتابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر للملك سلمان بن عبد
العزيز وهو أمير للرياض ، وهو يوجه
تعليمات للاهتمام بالبينة التحتية .
ويظهر في مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يوجه مسئولي إمارة الرياض بأن يكون
محل اهتمامهم متابعة مراحل التنمية في المنطقة و التطوير والخدمات المطلوبة مثل
التعليم والصحة و الطرق و المواصلات وغيرها .
جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد صرح بأن البنية التحتية
للرياض رائعة بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين فيما يزيد عن 55 عام بإدارة
العاصمة .