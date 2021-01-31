الأحد، 31-01-2021
01:07 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية السعودية تقرير تليفزيوني يتحدث عن قصة " السيف الأجرب " سيف الإمام تركي
بن عبد الله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية .
وتناول التقرير
تفاصيل السيف ، و يعتبر
السيف الأجرب اسم ذاع صيته في آذان الشعب السعودي ، خيث كان للسيف الأجرب وصاحبه دوراً
عظيماً في توطيد دعائم الدولة السعودية ونشر الأمن والإستقرار في وقت انتشرت فيه الفتن
والفساد والظلم في أرجاء الجزيرة العربية ، حسبما نشرت " إم بي سي " .
ولم
يكن هذا السيف إلا المعين الأول للإمام تركي بن عبد الله آل سعود ورفيق ضريه فاتخذ
له اسماً فأسماه " الأجرب " الذي أشار إلى اسمه في قصائده ، وقد ورث هذا
السيف أبناء الإمام تركي بن عبد الله آل سعود بعد أن استشهد والدهم في مسجد الرياض
الكبير أواخر عام 1249 هـ ، وانتقل هذا السيف الأجرب من جيل إلى جيل وتوارثه الأبناء
من أجدادهم حتى وصل إلى البحرين حين قدموه هديه للشيح عيسى بن علي آل خليفة .
وعاد
السيف الأجرب إلى السعودية بعد زيارة رسمية للملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله
– لمملكة البحرين وتسلم السيف الأجرب من العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
بعد 140 عام .
ولا
زال السيف الأجرب بقوته وعظمته الأولى وورثته الأجيال حتى وصل لعهد الملك سلمان
بن
عبد العزيز – حفظه الله - .