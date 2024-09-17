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شاهد لحظة انفجار جهاز "البيجر" بأحد قيادات حزب الله

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الثلاثاء، 17-09-2024 11:30 م

 

وثق مقطع فيديو جديد، لحظة إصابة أحد قيادات حزب الله بانفجار جهاز “البيجر” أثناء قيادته مركبته.

وظهر القيادي والدماء على ملابسه، ويتضح أن الإصابة طالت يد واحدة ومنطقة البطن.

فيما أظهرت صورة أخرى أحد الأشخاص وهو يرقد على الأرض مصاباً بالانفجار، حيث أصيب في وجهه.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد ذكرت أن الأجهزة التي انفجرت كانت من شحنة جديدة تلقاها حزب الله في الأشهر الأخيرة.

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن تفجيرات البيجر أسفرت عن مقتل9  أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب 2750 بينهم 200 حالة حرجة.


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