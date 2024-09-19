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لحظة تفجير إسرائيل أجهزة "ووكي توكي" أثناء تشييع جثامين أعضاء حزب الله

م
ا
الخميس، 19-09-2024 08:42 ص


وثق مقطع فيديو لحظة انفجار أجهزة لاسلكي "ووكي توكي"، أثناء تشييع جثامين عناصر حزب الله الذي قتلوا في انفجارات أجهزة "البيجر" أول أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو لحظة انفجار أجهزة اللاسلكي أثناء مراسم التشييع، وسط صراخ النساء جراء الإنفجار.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية،  أن عدد القتلى في تفجيرات أجهزة اللاسلكي، الأربعاء، ارتفع إلى 14 شخصاً.

وأضاف المركز، أن أكثر من 450 شخصاً أصيبوا بجروح ما بين الخطيرة والمتوسطة.

وضربت انفجارات، في مناطق لبنانية عدة، أجهزة اتصالات لاسلكية يستخدمها حزب الله، حيث كانت الانفجارات "متزامنة".

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