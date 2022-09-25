فتاة الأفلاج.. الشرطة السعودية تطيح بشابين اعتديا على فتاة في الشارع وتكشف جنسيتهما

الأحد، 25-09-2022
09:53 ص
قبضت شرطة محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض بالسعودية
، على شخصين ظهرا عبر
مقطع فيديو يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة.
وأوضح بيان الأمن العام الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، جنسية الشابين مشيرًا أنهما سعوديان جرى إيقافهما، وإحالتهما
إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.
وكانت حالة من الغضب انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
،
إثر انتشار فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء شابين على فتاة منتقبة في الشارع وإسقاطها
أرضًا.
وتصدر هاشتاق " بنت الأفلاج" التريند على موقع تويتر، والذي وثق
قيام الشابين بصفع فتاة على رأسها من الخلف، ودفعها حتى أسقطاها أرضا في أحد شوارع
منطقة الأفلاج، ثم تركاها ومشيا في طريقهما بين مجموعة أخرى من الشباب المتواجد
لحظة التعدي والذين شهدوا الواقعة.
واتضح من خلال الفيديو، تواجد الشابين والفتاة بين مجموعة كبيرة من الناس،
الذين كانوا يشاهدون الموقف، إلا أنه لم يتدخل أحد لإبعادهما أو توقيفهما
وتوبيخهما على ما فعلا. فيما طالب المغردون على منصة "تويتر" بالقبض
عليهما.