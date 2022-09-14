سعودي متوفى ينقذ حياة 5 آخرين

الأربعاء، 14-09-2022
12:23 م
أعلنت مدينة الملك عبد الله الطبية في السعودية
، الثلاثاء، أن حالة وفاة دماغية في المستشفى ساهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه.
وكتبت مدينة الملك عبد الله الطبية السعودية
، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، على حسابها بموقع "تويتر": "حالة وفاة دماغية بمدينة الملك عبدالله الطبية
تُنقذ 5 حالات حرجة".
وأوضحت أن الحالات التي جرى إنقاذها هي:
زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام .
زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاما.
زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاما.
زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاما.
زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاما.