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صواريخ اليمن في إسرائيل.. انفجار في تل أبيب وتعليق حركة الطيران

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الثلاثاء، 31-12-2024 11:05 ص

 

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا أُطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته الغد.

 

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، كابتن إيلا، في بيان على منصة إكس،: "اعترض سلاح الجو قبل قليل صاروخ واحد أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي، إذ تم تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

 

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "إطلاق صاروخ واحد من اليمن نحو إسرائيل ليتم اعتراضه قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي".

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في أنحاء وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، بعد دقائق من تقارير عن هجوم أمريكي–بريطاني في الحديدة.

 

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن دوي انفجارات سُمع في تل أبيب الكبرى نتيجة محاولة اعتراض الصاروخ.

 

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل، إذ تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون، قبل أن يتم إعادتها بعد توقف دام 25 دقيقة.

 

وسقطت شظايا صاروخية في نواحي حيفا والقدس، وشظايا من الصاروخ اليمني في بيت شيمش غرب القدس، إذ يبدو أن الصاروخ حاول استهداف معسكر بيلو التابع للجيش، أو قاعدة تل نوف الجوية.

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