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مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لليمن (فيديو)

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الخميس، 19-12-2024 11:38 ص

 

بلغت حصيلة قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على ميناء ومنشأة نفطية لحركة "أنصار الله (الحوثيين)" في محافظة الحديدة غرب اليمن 20 شخصا.

 

إسرائيل تهاجم اليمن

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن "8 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرين، إثر 6 غارات استهدفت ميناء الحديدة، ومنشأة رأس عيسى النفطية في مديرية الصلِّيف (70) شمال غربي مدينة الحديدة"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ تواصل إخماد حرائق إثر القصف الجوي الإسرائيلي".

 

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت بـ 6 غارات محطتي توليد الكهرباء في منطقتي حزيَّز وذهبان (جنوب وشمال صنعاء)، أدتا إلى اندلاع حرائق هائلة وتدمير أجزاء واسعة من المحطتين الرئيسيتين، مضيفا أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على معسكر ضبَّوة التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقا" جنوب صنعاء.

 

وذكر المصدر أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بـ 4 غارات منشآت في ميناء الحديدة، واستهدفت بغارتين منشأة رأس عيسى النفطية التي تضم رصيفا نفطيا وصهاريج لتخزين النفط في مديرية الصلِّيف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، إنه "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي (أنصار الله) الإرهابي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".

وأضاف البيان أن " قوات نظام الحوثي الإرهابي تستخدم الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الإيرانية إلى المنطقة"، مشيرا إلى أن "أنصار الله" نفذوا "هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".

وفجر اليوم، قال متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له: "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل وسط البلاد، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل أن يعبر إلى أراضي البلاد".

وأضاف: "تم تفعيل التحذير من الصواريخ والصواريخ خوفا من سقوط شظايا نتيجة الاعتراض".

من جانب آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغات عن سقوط شظايا اعتراضية في إحدى بلدات منطقة تل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضحت أن الشرطة "وخبراء المتفجرات، يعملون على تأمين المكان، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن المنطقة واتباع تعليمات الجهات الأمنية لتجنب المخاطر وضمان سلامة الجميع".

 

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