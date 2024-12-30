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إصابة نتنياهو بالسرطان.. ونقله إلى مكان محصن تحت الأرض

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الإثنين، 30-12-2024 01:30 م

 

 

أعلن الأطباء تشخيص إصابة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد أنباء عن خضوعه لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستات.

وذكرت "القناة 12": "‏بشكل رسمي.. الإعلان عن إصابة نتنياهو 75 عاما بسرطان البروستات".

إلى ذلك أعلن رئيس الفريق الطبي لرئيس الحكومة الإسرائيلي عن تشخيص إصابة نتنياهو بسرطان البروستات من الدرجة 3.

وقد نشر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو قبل توجهه إلى إجراء العملية الجراحية .

 

وظهر نتنياهو وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى "هداسا" باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.

 

ولاحقًا أفادت مصادر عبرية أن نتنياهو استعاد وعيه، بعد عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، حسبما أعلن مكتبه.

وأجريت الجراحة في المركز الطبي "هداسا" في القدس.

وقال مكتب نتنياهو (75 عاما) في بيان، إن رئيس الوزراء "نقل إلى جناح محصن تحت الأرض للتعافي".

وأضاف المكتب: "انتهت الجراحة بنجاح من دون مضاعفات. استيقظ رئيس الوزراء وهو في حالة جيدة وهو في وعيه تماما".

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة في جناح التعافي المحصن.

 

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