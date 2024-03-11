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سبب اختلاف سلطنة عمان في تحديد أول أيام رمضان عن السعودية

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الإثنين، 11-03-2024 11:56 ص
كشف تقرير إعلامي لتطبيق " ثمانية " عبر منصة " إكس" ، سبب اختلاف سلطنة عمان مع السعودية في تحديد أول أيام شهر رمضان والعيد .

وقال مراسل ثمانية في التقرير : أنه قبل 4 سنوات أعلنت السعودية أن غدا شهر رمضان ، فيما أعلنت عمان أن الغد هو المكمل لشهر شعبان .

وأضاف: ففي المملكة حتى يتم الإعلان عن بداية شهر رمضان فقط يحتاجون رؤية الهلال ، وبعدها يتبع دول الخليج المملكة لأنهم يتبعون اتحاد المطالع ، أما في عمان لا يدخلون رمضان ولا يعلنون العيد إلا بعدما يرون الهلال بأنفسهم لأنهم يضعون بعض الشروط لرؤية الهلال .

ومن هذه الشروط الفلكية التي وضعتها عمان لرؤية الهلال ، كم قعد الهلال بعد غروب الشمس ؟ ويجب أن يظل 29 دقيقة ، وكم ارتفاعه عن سطح البحر ؟ وكي يتم رؤية الهلال يجب أن يكون ارتفاعه 5 درجات وإذا أقل لا تستطيع رؤيته ، وأيضا أن لا تقل المسافة بين القمر والشمس " البعد الزاوي " عن 7 درجات .

وأوضح : أن سبب الاختلاف نتيجة الاختلاف الفقهي للحديث الشريف " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته" ، ففي السعودية لا تٌشترط المعايير الفلكية في دخول رمضان ، ويتم الالتزام برؤية الشهود للهلال ، أما في عمان رأيهم الديني يرى أن المعايير الفلكية لا تتعارض مع الحديث بالتالي يشترطون وجودها في رؤية الهلال .

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