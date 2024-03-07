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صدمة في السعودية.. وفاة شقيقتين سقطتا من لعبة هوائية

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الخميس، 07-03-2024 01:19 م


توفيت فتاتين شقيقتين في منطقة جازان السعودية، وتعرَّض والدهما لصدمة نُقل على إثرها للمستشفى، بعدما سقطت الفتاتان من لعبة هوائية متحركة في مدينة ملاهٍ على كورنيش جيزان.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقتين سلا وآمنة (29 و 33 عامًا) كانتا تلهوان مع صديقة ثالثة، في لعبة هوائية دوارة، في القرية التراثية في الكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، عندما سقطتا بشكل مفاجئ مساء يوم أمس الأول الإثنين، وتوفيت سلا على الفور، فيما تم نقل آمنة للمستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أمس الثلاثاء.
وذكرت صديقة الفتاتين، إن الحزام الحديدي لم يكن مُحكمًا؛ ما أدى إلى انفكاكه أثناء دوران اللعبة، لتسقط الشقيقتان، فيما ما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.
وفي نفس السياق تداول مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها للعبة الهوائية التي تسببت بمصرع الشابتين.


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