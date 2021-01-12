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حفدة السلطان دينار " كاسي الكعبة " في غزة يستغيثون بالسودان

السلطان علي دينار
السلطان علي دينار
 
الثلاثاء، 12-01-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
 أرسلت فاطمة علي دينار، حفيدة السلطان علي دينار الملقب برجل المحمل وكاسي الكعبة باستغاثة إلي السودان، رغبة في العودة إلي أرص أجدادهم .
وقالت في تصريحات إعلامية أن حوالي ألف شخص من سلالة علي دينار يندمجون بشكل كامل مع المجتمع الفلسطيني ، منذ إقامتهم بها منذ أكثر من 100 عام ، مازالوا يتمسكون برابطهم الوجداني مع بلدهم الأم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشار ناصر نجل السيدة فاطمة" 38 عام " ، وهو ضابط بالشرطة الفلسطينية إلي أن تاريخ أسرتهم يعود إلي عام 1920 عندما قرر جدهم الأكبر هلال علي دينار دخول فلسطين في طريق عودته إلي السودان من الحج عبر سيناء إلا أنه استقر في غزة ، وطلب من أبنائه أن يكثروا من نسلهم ويحثهم علي تعدد الزوجات ، لافتا إلي أن لديه 22 ابن وابنة  .
وأكد أنه وأسرته باقين في غزة للدفاع عنها لكنهم لا يزالون يتشوقون للعودة إلي موطن أجدادهم الأصلي ، مناشدين الحكومة السودانية بالاهتمام بأمرهم .
جدير بالذكر أن السلطان علي دينار ولد في  11 محرم 1335 هـ / 6 نوفمبر 1916) آخر سلاطين الفور من السلالة الكيراوية في سلطنة دارفور بالسودان، و أقام في مدينة الفاشر (عاصمة دارفور)، حيث أنشأ  مصنعا لصناعة كسوة الكعبة وظل طوال عشرين عاماً تقريباً يرسل كسوة الكعبة إلي مكة المكرمة، وينسب إليه حفر أبيار علي ميقات أهل المدينة للإحرام للحج والعمرة جوار المدينة المنورة وتجديد مسجد ذو الحليفة وهو غير صحيح، حسب ويكيديا .
 

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