أول تعليق من حمدوك و البرهان علي القرار الأمريكي

الإثنين، 14-12-2020
12:18 م
متابعات- أمينة عبد العال
صرح رئيس الحكومة الانتقالية في السودان
، عبد الله حمدوك
علي صفحته الرسمية
علي " تويتر" قائلا : " اليوم وبعد أكثر من عقدين،
أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفا اليوم
نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة
محبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".
في سياق متصل قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الف6تاح البرهان
:" التحية والتهنئة للشعب السودان
ي بمناسبة خروج السودان
من قائمة الدول الراعية
للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية
لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية
و الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان
، مشيدا بقرار الولايات
المتحدة
الذي وصفه بـ"التاريخي"، سيساهم في دعم الانتقال
الديمقراطي في السودان
.
يذكر أن السفارة الأمريكية في الخرطوم أن إلغاء السودان
كدولة راعية للإرهاب بدء في مرحلة التنفيذ بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس التي
بلغت 45 يوم ، لافتة إلي أن وزير الخارجية الأمريكي ،مايك بومبيو
،وقع إشعار يفيد
بإلغاء تصنيف السودان
كدولة راعية للإرهاب " .
http://https//www.facebook.com/khartoum.usembassy/posts/4333849183326294