الجيش يحبط هجوم لقوات عسكرية إثيوبية

الأربعاء، 06-01-2021
12:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر عسكرية
سودانية أن قوة من سلاح المظلات و الاستخبارات العسكرية تصدت لهجوم من قوات أثيوبية
مزودة بأسلحة ثقيلة في منطقة سريبة الحدودية التابعة للفشقة الكبرى المحاذية
لإقليم التقراي الإثيوبي .
و أضافت المصادر
العسكرية أنها تستبعد أن يكون الاشتباك مع ميليشيات بسبب الأسلحة الثقيلة التي
هاجمت بها ،لافتة إلي أن الجيش السودان
ي استطاع أسر أحد العناصر الإثيوبية بالسلاح
الذي يحمله " القرنوف" ،حسبما نشرت " سودان تربيون ".
و أشارت الصحيفة إلي
أن القوات تصدت لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية تزامنا مع هجوم سريبة بعد أن
توغلت ميليشيا مسلحة داخل الأراضي السودان
ية لنهب مزارع سوداني أثناء عملية حصاد
محصول الذرة .
جدير بالذكر أن مجلس السيادة الانتقالي السودان
ي، أكد أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية اجتمع لبحث
الأوضاع على الحدود الشرقية، وتم الاتفاق على
ضرورة الإسراع في توفير كل الدعم لجنود القوات المسلحة على الحدود الشرقية، واستنكر
المجلس الشائعات التي تستهدف الإضرار بالعلاقات بين الشعبين الجارين.