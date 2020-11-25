تهنئة عاجلة من الإمارات للملك سلمان وولي العهد لهذا الأمر

الملك سلمان وولي العهد

هنأ السيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية .

وأضاف بن راشد في تهنئته أن وزارة التجارة في المملكة فازت كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية ، حسبما نشرت الصحف المحلية .

و أكد أبن راشد أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية ؟

جدير بالذكر أن الجائزة تأتي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبالتعاون مع جامعة الدول العربية .