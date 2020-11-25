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تهنئة عاجلة من الإمارات للملك سلمان وولي العهد لهذا الأمر

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الأربعاء، 25-11-2020 11:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
هنأ السيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية .
وأضاف بن راشد في تهنئته أن وزارة التجارة في المملكة فازت كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
و أكد أبن راشد أن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية ؟
جدير بالذكر أن الجائزة تأتي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبالتعاون مع جامعة الدول العربية .
 

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