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ضجة علي مواقع التواصل بسبب إدعاء قطر استضافة قمة العشرين

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ضجة علي مواقع التواصل بسبب إدعاء قطر استضافة قمة العشرين

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 22-11-2020 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مقطع التواصل السعودي مقطع فيديو إخباري لإحدى القنوات القطرية التي تدعي استضافة " الدوحة " لقمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو .
و أصارت مقطع الفيديو سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي متهمين الإعلام القطري بالكذب والتلفيق و أنها اعتادت الكذب علي المشاهدين و إدعاء الكذب وتشويه الحقائق .
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز تستضيف قمة العشرين يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري قمة افتراضية بسبب فيروس " كورونا" ، لتكون أو قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية و ثاني قمة لمجموعة العشرين في الشرق الأوسط .  
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