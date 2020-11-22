ضجة علي مواقع التواصل بسبب إدعاء قطر استضافة قمة العشرين

الأحد، 22-11-2020
09:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مقطع
التواصل السعودي مقطع فيديو إخباري لإحدى القنوات القطرية التي تدعي استضافة
" الدوحة " لقمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو .
و أصارت مقطع الفيديو
سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي متهمين الإعلام القطري بالكذب والتلفيق و أنها
اعتادت الكذب علي المشاهدين و إدعاء الكذب وتشويه الحقائق .
جدير بالذكر أن
المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز تستضيف قمة العشرين يومي 21 و 22 نوفمبر الجاري قمة افتراضية بسبب فيروس " كورونا" ، لتكون أو
قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية و ثاني قمة لمجموعة العشرين في الشرق
الأوسط .
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