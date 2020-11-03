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القبض علي مراهق مارس التفحيط بسيارته في الرياض

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 10:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة للمرور في الرياض أنه تم القبض علي مراهق كان يقود السيارة بتهور و يمارس التفحيط علي أحد طرق منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
و أشارت الإدارة  العامة للمرور أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام ، حسبما نشرت  الصحافة المحلية .
جدير بالذكر أن التفحيط هو  التقحيص أو التشحيط أو الهجولة أو التنطيل، ولها أسماء كثيرة  كلها  عامية ، لا أصل لها في اللغة العربية ، و هي مجموعة حركات يقوم بها المفحط بالسيارة، وهو جعل السيارة تنزلق مع التحكم فيها، بأن يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفا للاتجاه الفعلي الذي تسير فيه .
 

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