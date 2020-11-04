الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية في الصحراء المغربية
الإمارات تفتتح قنصلية في المغرب
الأربعاء، 04-11-202001:39 ممتابعات- أمينة عبد العال
دشنت الإمارات قنصلية جديدة في مدينة العيون المغربية كخطوة دبلوماسية
جديدة أشادت بها الرباط .
وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والسفير الإماراتي
لدي الرباط ، العصري الظاهري .
واعتبر بوريطة أن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية
لافتا إلي أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد علي حق المغرب في سيادته في الصحراء و
دعم من الإمارات .
و أكد علي أن هذه الخطوة من شأنها
فتح المجال لرجال الأعمال للاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتاز بها مدينة
العيون ، مشددا علي أنه بين المغرب و الإمارات تنسيق مشترك في القضايا الدولية
والإقليمية .
جدير بالذكر أن الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية
المغربية .