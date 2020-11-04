الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية في الصحراء المغربية

الإمارات تفتتح قنصلية في المغرب

دشنت الإمارات قنصلية جديدة في مدينة العيون المغربية كخطوة دبلوماسية جديدة أشادت بها الرباط .

وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والسفير الإماراتي لدي الرباط ، العصري الظاهري .

واعتبر بوريطة أن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية لافتا إلي أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد علي حق المغرب في سيادته في الصحراء و دعم من الإمارات .

و أكد علي أن هذه الخطوة من شأنها فتح المجال لرجال الأعمال للاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتاز بها مدينة العيون ، مشددا علي أنه بين المغرب و الإمارات تنسيق مشترك في القضايا الدولية والإقليمية .

جدير بالذكر أن الإمارات أول دولة عربية تفتح قنصلية في الأقاليم الصحراوية المغربية .