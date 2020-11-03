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التقديم من هنا..

وظائف خالية في السعودية

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وظائف شاغرة في السعودية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 08:09 م
أعلنت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة في البلاد.

وقالت إن شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول جودة الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).
– مشرف الخدمات (الرياض).
– فني كهربائي (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مشرف الإسكان (الرياض).
– مدير مكتب المشروع (تبوك).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من هنا.. 
 

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