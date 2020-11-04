رسميا.. السعودية تلغي نظام الكفالة

الأربعاء، 04-11-2020
01:56 م
متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية
السعودية
مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية
لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير
الوظائف و مغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمي الكفيل و هو النظام
المعروف باسم الكفالة
.
و تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي و تطوير آليات
الخروج و العودة و الخروج النهائي و تشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين
في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية علي أن يبدأ
تنفيذها في شهر مارس المقبل 2021 .
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد
عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد
شريطة الالتزام بفترة الإشعار و الضوابط المحددة كما تسمح للعامل الوافد بالسفر
خارج المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا .
جدير بالذكر أن المبادرة جري تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية و مركز
المعلومات الوطني و بدعم جهات حكومية أخري في المملكة بعد عقد العديد من اللقاءات
مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية
وبناء علي دراسات و أبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .