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تعرف على سبب وفاة الأمير الشاب الذي فجع العائلة الملكية السعودية

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الأمير الراحل
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الثلاثاء، 02-11-2021 08:58 ص

حالة من الحزن عمت على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وفاة الأمير السعودي الشاب سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان له وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ونعى عدد كبير من الأمراء والنشطاء والسيايين والإعلاميين الأمير الراحل عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كاشفين عن معاناة الأمير من مرض أدى إلى تدهور حالته الصحية وفشلت كل محاولات علاجه.
وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه بموقع "تويتر" في نعي الراحل: "انتقل إلى رحمة الله أخي الغالي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة وطهورا ورفعة في منزلته، إنا لله وإنا اليه راجعون".
ونعى الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، الراحل قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر وارحم أخي وحبيبي الغالي سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللهم عوض شبابه في الجنة واجعل ما أصابه كفارة وطهورًا، ياطيبك وياكبر فقدك، إنا لله وإنا إليه راجعون ".
والراحل هو ابن الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع والطيران السابق في المملكة العربية السعودية، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.
 

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