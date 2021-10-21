السعودية.. ضبط عصابة انتحلت صفة رجال أمن بينهم امرأة

الخميس، 21-10-2021
11:50 ص
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية
،
القبض على 6 أشخاص تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن، وسطوا على منازل وسرقوا
محتوياتها.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لمكافحة
جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و4 مقيمين من
الجنسيات البنجلادشية واليمنية والسودانية، بالإضافة إلى مشاركة مقيمة من الجنسية البنجلادشية.
وأضاف أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقدين الثالث والسادس،
مبيناً أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى
فرع النيابة العامة.