جورج قرداحي يفاجئ الجميع ويحسم أمر استقالته من الحكومة اللبنانية

الأحد، 31-10-2021
01:54 م
حسم وزير الإعلام اللبنان
ي، جورج قرداحي، أمر تقدمه باستقالة
ه من الحكومة
اللبنان
ية، لتهدئة الأزمة مع السعودية
بعد تصريحاته التي أدت إلى قطع العلاقات
الدبلوماسية بين السعودية
والإمارات والبحرين والكويت والبحرين من جهة ولبنان
من
جهة أخرى.
وقال "قرداحي"، في حديث مع قناة "الجديد"، أن
"استقالة
ه من الحكومة غير واردة"، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر
تصريحاته حول حرب اليمن.
هذا وتباينت الآراء في الوسط اللبنان
ي ما بين مطالب وداع لاستقالة
قرداحي،
وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان
فرنجية، في وقت سابق: "عرض جورج علي الاستقالة
من بعبدا أو من بكركي، إلا
أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنان
ية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب
من الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح
علاقات لبنان
العربية".