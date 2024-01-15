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تركيا تعتقل لاعبًا إسرائيليًا

الإثنين، 15-01-2024 01:19 م


اعتقلت تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" بعد أن وضع على معصمه رسالة تتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

 

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن اللاعب الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل وضع على معصمه رسالة تشير إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس يوم 7 أكتوبر والأيام المائة التي مرت منذ ذلك الحين خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي.

وأعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" ضد اللاعب الإسرائيلي.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نادي أنطاليا سبور استبعد ييهيزكيل من الفريق.

 

وذكرت أن "تصرف ساغيف جيهزكيل بعد هدفه في الدقيقة 68 خلال المباراة ضد طرابزون سبور، ضد القيم الوطنية التركية".

 

وأكد أنطاليا سبور أن موقفه لا لبس فيه، موضحا أن النادي لن يتسامح مع أي سلوك يتعارض مع حساسيات البلاد، بغض النظر عن احتمال الفوز بالبطولة أو الكأس.

 

وأثار تصرف اللاعب الإسرائيلي موجه من الغضب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخاصة من قبل جمهور النادي.

 

 

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

 

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

 

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

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