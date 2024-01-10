الأربعاء، 10-01-2024
12:52 م
نشرت القناة "12" الإسرائيل
ية تحقيقا مصورا عما وصفته بـ "العبور الكبير" لقوات النخبة من عناصر كتائب القسام
، الذراع العسكري لحركة حماس، خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وأشارت القناة العبرية في تقريرها إلى الجدران الأمنية التي شيّدتها إسرائيل
على الحدود مع قطاع غزة
والتي تتكون من 4 مراحل متتالية بدءًا بالشبّاك وخلفه الجدار القديم، يليه تل التراب ومن ثم الجدار الذكي الذي كلّف إسرائيل
أكثر من مليار دولار.
وعلّقت القناة الـ12 على عملية اقتحام الجدران الأربعة قائلة: "هذه العقبات مجتمعة لم تستغرق من عناصر النخبة سوى 7 دقائق ونصف فقط".