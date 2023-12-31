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الشهيد الفلسطيني الساجد يتصدر ترند العالم.. ماذا قال مغردون عنه؟

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الشهيد
الأحد، 31-12-2023 01:49 م



"قُلۡ إِنَّ ٱلۡمَوۡتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنۡهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ"، كلمات أية قرانية كان يلوها الشهيد الفلسطيني الساجد، قبل استشهاده فى غزة.
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استشهاد شاب فلسطيني الشهيد تيسير أبو طعيمة بشظايا من طائرة مسيرة، وهو يتلو الأية رقم "8"، من سورة الجمعة.
ووصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي تيسير أبو طعيمة، بالشهيد الساجد، والذى اخذ موضع السجود بعد تلقيه شظايا من طائرة مسيرة.
وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقطع فيديو لحظة استشهاد تيسير أبو طعيمة، حيث كتبت أحدى الناشطات، قائلة: “ ياقلبي والله ابكتيني واجوعتني رحمة الله على الشهيد البطل اللهم اغفر له وارحمة واغسله بالماء والبرد ونقه من الخطايا واجعل نزله الفردوس الاعلى واجمعنا بيهم مع الشهداء والانبياء والصديقين اللهم امين”.
وكتبت أخرى: “الله يرحمه يارب ويتقبله مع الانبياءوالصديقين وحسن اولئك رفيقا”.
وعلق آخر: “يا حبيبي يا قرة العين يا ايقونة فلسطين يا ايها الكريم الجميل هنيئا لك الشهادة هـنيئًا لك جنة الفردوس ايها الساجد ابدًا …تحيا فلسطين تحيا فلسطين،هنيئا لك يا غزة الحرة بابطالك”.
الشهيد الساجد
استشهاد مقاوم ساجدًا، أثار استشهاد المقاوم الفلسطيني  تيسير أبو طعيمة قائد مجموعة النخبة في كتائب القسام، ساجدًا في خان يونس تعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج بعنوان "مقبل غير مدبر"، تصدر تريند مصر والعالم، للتأكيد على فخرهم بالمقاوم، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه في غزة.
توثيق استشهاد مقاوم ساجدًا، استخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة بائسة لإدعائهم النصر على المقاومة الفلسطينية في غزة، لكن السحر انقلب على الساحر، حيث أثار استشهاد المقاوم الفلسطيني تعاطف العالم، وعبر النشطاء عن إعجابهم بثبات وقوة المقاوم الفلسطيني، الذي لم يستسلم لقصف المحتل الإسرائيلي، وفضل أن يلقى ربه وهو ساجد.

ندم الاحتلال على مشهد المقاوم الشهيد
وعلق اللواء فايز الدويري فقال: "سيندم الاحتلال على نشره مشهد مقاوم كتائب القسام فهو مشهد عزه وشرف.. مقبل غير مدبر"
وقال تيم المرابطون: " آخر لحظات في حياة شهيد من مجاهدي #غزة استهدفته طائرات الغدر المسيرة في #خان_يونس  فاختار أن يلقى الله ساجدًا مقبل غير مدبر".

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