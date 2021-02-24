بالفيديو.. إيران تشتعل ومحتجون يسيطرون على مخفر شرطة

الأربعاء، 24-02-2021
06:46 م
الطيب حسين
رصد مقطع فيديو سيطرة شباب في إيران
على مخفر شرطة.
وقال ناشطون على "تويتر:": "الشبان المنتفضون يسيطرون على مخفر للشرطة في منطقة كورين التابعة لمدينة زاهدان عاصمة بلوشستان
الإيران
ية!
▪︎أخشى من بطش النظام وارتكاب مجازر جديدة بحقهم، الله يبعد عنهم".
وشهدت محافظة بلوشستان
، مواجهات عنيفة بين متظاهرين غاضبين وأفراد من عناصر الحرس الثوري الإيران
ي، في المحافظة الواقعة جنوب شرقي طهران، إثر مقتل 10 من بائعي الوقود خلال احتجاجاتهم أمام إحدى القواعد العسكرية لـ"الحرس"، حسبما يوضح ملا مجيد، الناطق الرسمي بلسان "منظمة حقوق الإنسان البلوشي".