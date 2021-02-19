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إيران تعلن عن شروطها للتراجع عن خخطها النووية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-02-2021 11:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده مستعدة للتراجع عن كافة خطواتها السابقة من تنصيب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم و خططها لإجراء الأبحاث والتطوير لإنتاج اليورانيوم ، والتي اتخذتها بهدف التملص من التزاماتها في الاتفاق النووي .
و أشار وزير الخارجية إلي أن شرط بلاده  للتراجع عن كافة الخطوات السابقة هو  رفع العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب ، حسبما نشرت الصحف المحلية .
جدير بالذكر أن الوزير الإيراني دعا الاتحاد الأوربي إلي الوفاء بالتزاماته بدلا من التفلسف وتحميل إيران المسئولية علي حد قوله .
 

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