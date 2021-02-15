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إيران تجري اختبار لصاروخ ذكي جديد

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-02-2021 10:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش الإيراني إجراءه اختبار لإطلاق صاروخ دقيق قصير المدى .
و أوردت وكالة الأنباء الرسمية " إرنا " نقلا عن قائد القوات البرية في الجيش الجنرال كيومرت حيدري قوله إن مدى الصاروخ كان 300 كيلو متر ، لافتا إلي أن الصاروخ "الذكي" قادر على العمل "تحت اي ظروف جوية" ، غير أن القائد العسكري لم يأت على ذكر موقع إجراء اختبار الإطلاق.
جدير بالذكر أن الجيش الوطني الإيراني يسيطر  على ترسانة البلاد من الصواريخ قصيرة المدى، لكن الصواريخ طويلة المدى، القادرة على قطع مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر وتخضع لسيطرة قوات الحرس الثوري.
 

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