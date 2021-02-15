إيران تجري اختبار لصاروخ ذكي جديد

الإثنين، 15-02-2021
10:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش الإيران
ي
إجراءه اختبار لإطلاق صاروخ
دقيق قصير المدى .
و أوردت وكالة
الأنباء الرسمية " إرنا " نقلا عن قائد القوات البرية في الجيش الجنرال كيومرت حيدري قوله إن مدى
الصاروخ
كان 300 كيلو متر ، لافتا إلي أن الصاروخ
"الذكي" قادر على العمل
"تحت اي ظروف جوية" ، غير أن القائد العسكري لم يأت على ذكر موقع إجراء اختبار
الإطلاق.
جدير بالذكر أن الجيش الوطني الإيران
ي يسيطر على ترسانة البلاد من الصواريخ قصيرة المدى، لكن
الصواريخ طويلة المدى، القادرة على قطع مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر وتخضع لسيطرة قوات
الحرس الثوري
.