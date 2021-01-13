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أمر ملكي بإقامة حد القتل على فتاة سعودية.. تعرف على جريمتها

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أرشيفية
 
الأربعاء، 13-01-2021 12:25 م المصريون

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامة حد القتل على فتاة سعودية وشاب نيجيري، بعد تأييد محكمة الاستئناف حكم قتلهما لارتكابهما جريمة بشعة في حق مواطن سعودي بقتله غيلة.
وحسب وسائل إعلام محلية، قالت وزارة الداخلية في بيان لها:
أقدم / أحمد أبكر عثمان محمد – نيجيري الجنسية – وهتون بنت علي إبن عبدالواحد مجيدة – سعودية الجنسية – على قتل / بندر بن مجحود بن سعيد الزهراني – سعودي الجنسية – وذلك بالتمالؤ والتخطيط المسبق على قتل المجني عليه وذلك بدخولهما منزله متنكرين والإمساك به وضربه على رأسه بحديدة مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما , وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / أحمد أبكر عثمان محمد ، وهتون بنت علي إبن عبدالواحد مجيدة – اليوم الأربعاء 29 / 5 / 1442هـ في مدينة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة .
 

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