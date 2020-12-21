الإثنين 21 ديسمبر 2020
توقيت مصر 22:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح

وفاة مدرب النادي الأهلي الأسبق

مي حسن ترفع أغرب قضية ضد طليقها لإلزامه برؤية ابنه

فنانة شهيرة تثير الجدل بظهور صادم بعد 11 عامًا من الاعتزال (فيديو)

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقتيه بالرصاص والسبب صادم

تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران

الصحة العالمية تصدم الجميع: السلالة الجديدة لـ"كورونا" أسرع 10 مرات

قرار عاجل من اتحاد الكرة يحسم الأمر بشأن قمة الأهلي والزمالك

مبلغ خيالي.. كم يُنفق بيج رامي شهريًا على عضلاته؟

سر انسحاب الفريق التشادي من مباراة الزمالك

ADS
 

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح

5f39beac4c59b720ff605256
الملك سلمان وولي لعهد
 
الإثنين، 21-12-2020 09:21 م محمد فضل - متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقال الملك سلمان- حسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"-: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
بدوره، بعث الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
 

إقرأ ايضا

received_191889649108762

الصحة العالمية تصدم الجميع: السلالة الجديدة لـ"كورونا" أسرع 10 مرات

economy-121020-a

عمان تعلن غلق حدودها البحرية والجوية والبرية

الملك سعود

فيديو نادر لأول قمة عربية تجمع الملك سعود مع الملك فاروق

أخبار متعلقة

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل زوجة سعودية وعشيقها السوري

1-1302753

أمير سعودي يعزي في وفاة هذا الشخص بباكستان

20200501_1588328679-979

قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0

رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد

1044980179_0_102_1281_794_1000x541_80_0_0_f9d24f4c4314d967805ef269c17cc83c

عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت

kuw

نساء الكويت يتلقين صدمة كبيرة