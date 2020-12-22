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أمر ملكي عاجل بشأن سعودي قتل والده أثناء نومه

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الملك وولي العهد
 
الثلاثاء، 22-12-2020 12:38 م المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل حدًا على مواطن، أقدم على ارتكاب جريمة شنيعة بقتل والده طعنًا أثناء نومه، وذلك بعد انتهاء كافة مراحل التقاضي وتأييد الحكم.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل حداً بالمتهم في محافظة بيشة في منطقة عسير.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، جاء نص البيان كالتالي:

أقدم / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش – سعودي الجنسية – على قتل والده / محمد وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين وهو نائم مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله والده غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / جميل بن محمد بن سعود أبو حربش اليوم الثلاثاء 7 / 5 /1442هـ بمحافظة بيشة في منطقة عسير.
 

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