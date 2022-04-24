70%.. ميدو بتصريحات مفاجئة عن محمد الشناوي

الأحد، 24-04-2022
09:21 ص
أكد
أحمد حسام ميدو
أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أفضل حارس في أفريقيا، وكان سببا
أساسيا في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
قال
ميدو
في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي
أفضل حارس مرمى في أفريقيا من وجهة نظري، الشناوي 70% من قوة فريق الأهلي"
.
أضاف:
"الشناوي قائد بمعنى الكلمة والأمر لا يقتصر على تصديه لكرات هامة فقط، ولكن
تصريحاته قبل المباراة كانت نقطة فارقة بالنسبة للأهلي" .
وختم
حديثه قائلا: "تصريحات الشناوي قبل لقاء الأهلي والرجاء
، عنوان مكسب الأهلي،
تصريحات الشناوي تمثل شخصية الأهلي التي لعب بها ضد الرجاء
وهذا سر الفوز".