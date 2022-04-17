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تعليق ناري من شوبير بعد إهدار الأهلي فرصة الصعود بسهولة أمام الرجاء

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شوبير
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الأحد، 17-04-2022 09:43 ص

علق الإعلامى أحمد شوبير ، على وضع النادى الأهلى فى الصعود للنصف النهائي من دورى أبطال افريقيا ، بعد فوز الفريق بـ هدفين مقابل هدف على الرجاء  فى مبارة الذهاب واهداره العديد من الفرص التى كان من الممكن أن تحسم أمر الصعود مبكرا .
وكتب شوبير: " الأهلى  من الصعود بسهوله الى مهمه في غاية الصعوبه!!!؟؟؟".
وانتهت مباراة الأهلى  والرجاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وبهذا الفوز ينتظر الأهلى  من الصعود بسهوله الى مهمه في غاية الصعوبه مواجهة العودة المقرر لها أن تقام في كازابلانكا لحسم المتأهل لنصف النهائي.
 

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