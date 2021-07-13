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4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

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محمد شريف
Native
الثلاثاء، 13-07-2021 11:41 ص

بعد ظهور نجمه وتألقه مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، تلقى محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي 4 عروض أوروبية جادة للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد تألقه اللافت للنظر طوال الشهور الأخيرة.
وكان نادي جالاتا سراي قد أرسل عرضاً رسمياً للأهلي يستفسر عن موقفهم من التخلي عن شريف بجانب عرض أخر من نادي فرنسي يلعب في دوري الدرجة الثانية وآخر من اليونان.
ولم يتوقف الأمر عند تلك العروض لكن وكيل اللاعب تلقي أمس اتصالات هاتفية من مسئولي نادي سامبدوريا يستفسر فيهم عن موقف اللاعب ورغبته في الاحتراف، وطلب وكيل شريف من النادي الإيطالي مخاطبة الأهلي بعرض رسمي حتي يتسنى مناقشته خاصة أن اللاعب مرتبط مع القلعة الحمراء بعقد ينتهي في 2025 .
 

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