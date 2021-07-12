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بسبب ما فعله محمد شريف.. الغندور يهاجم موسيماني بشدة

خالد-الغندور
خالد الغندور
Native
الإثنين، 12-07-2021 03:25 م

هاجم الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، بشكل عنيف تعليقًا على تألق محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقب تسجيله 3 أهداف  فى مباراة الفريق أمس أمام مصر للمقاصة والتى فاز بها الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف .
وقال الغندور عبر برنامجه الإذاعى محمد شريف اجتهد كثيرا حتى وصل إلى المستوى الذى يقدمه الآن مع المارد الأحمر  مشيرا إلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ليس له دور فى تألقه .
وأضاف :  "موسيمانى ليس مسئولا عن تطوير مستوى محمد شريف ووصوله إلى الحالة الفنية الجيدة الآن ، موسيمانى ليس له الفضل فى تطور اللاعب إطلاقا فلم يكن مقتنعا به من الأساس".
وتابع: “موسيمانى مكنش مقتنع بمحمد شريف وكان يضعه على دكة الأهلى ويفضل الاعتماد على والتر بواليا، وكأس العالم للأندية أكبر دليل، بعدما فضل الاعتماد على بواليا على حساب محمد شريف”.
 

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