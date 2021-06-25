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لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

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الجمعة، 25-06-2021 03:47 م

تحدث محمد فضل نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن واقعة حدثت بشأن رمضان صبحي نجم الفريق السابق وبيراميدز الحالي خلال فترة تولي “ فضل ” ملف التعاقدات في الأهلي.
وأكد فضل في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن عقب وداع الأهلي لـ بطولة دوري أبطال افريقيا بمباراة النهائي تم عرض فكرة الاستعانة بـ رمضان صبحي في الفريق ليصبح كابتن الفريق ومعاملته بشكل خاص من أجل دعم الفريق حيث كان صبحي محترف وقتها في الدوري الانجليزي.
وأضاف أن الخطيب أبدى إعجابه الشديد بالفكرة وقتها وكانت في طريقها للتنفيذ مشددا أن صبحي كان سيصبح أحد أيقونات الفريق .
وتابع أن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي كان مفاجئا بالنسبة له مشددا أنه لا يدري سر إقدامه على تلك الخطوة.
وأكمل أن فكرة عودة صبحي لـ الأهلي مستحيلة بشكل نهائي قائلا “ صبحي لا يمكن يلبس الفانلة تاني ” مشددا أن الأهلي عبر التاريخ لا يتهاون مع أي من لاعبيه الهاربين .
وتابع أن رمضان صبحي بالتأكيد نادم على رحيله عن الأهلي خاصة عقب اهتزاز مستواه مشددا انه لا يدري هل من الممكن أن ينضم للزمالك أم لا.
 

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