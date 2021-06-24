قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي والترجي

الاهلي والترجي

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ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة الإياب مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلى والترجي عبر قناة أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” بجانب نقلها أيضا عبر بي إن سبورت المشفرة.

وكان الأهلى حقق فوزا مهما على حساب الترجي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب فى تونس .

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل بإستاد السلام.

وسيخوض الأهلي تدريباته اليوم علي أن يعلن بعدها بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة اللاعبين التي سيدخل بها المعسكر المغلق.

وبات محمد مجدي أفشه لاعب الوسط جاهزاً بدنياً وفنياً لقيادة الأهلي من بداية المباراة المقرر لها السبت المقبل بعد ان حل بديلاً في مواجهة السبت الماضي وصنع الفارق وكان سبب في قدرة أبناء الأهلي علي تسجيل الهدف الوحيدة الذي أحرزه محمد شريف.

وأعلن طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة جاهزية بدر بانون وأكرم توفيق لخوض المباراة بشكل كامل بعد ان تعرضوا لكدمات خفيفة في مواجهة الذهاب.

