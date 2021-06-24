الخميس 24 يونيو 2021
توقيت مصر 23:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

السعودية تصدر أمرًا عاجلًا بشأن الوافدين إلى المملكة

نجل عمرو أديب ولميس الحديدي يخضع لجراحة عاجلة (صورة)

«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

رغم وقف إعلام الإخوان.. مصر تُعلق المفاوضات مع تركيا لهذا السبب

شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

فعل فاضح داخل مسجد.. وبيان عاجل من الأوقاف

السعودية موديل روز تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة وتفجر مفاجأة

رئيس محكمة الأسرة يكشف السبب الرئيسي لكثرة الطلاق

ليه مذهب أبي حنيفة؟.. نجلاء بدر تثير الجدل بأسئلة عن الزواج

ADS
 

قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي والترجي

19_2021-637597336774420153-442
الاهلي والترجي
Native
الخميس، 24-06-2021 04:35 م

ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة الإياب مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن تنقل المباراة بين الأهلى والترجي عبر قناة أون تايم  سبورت “ البث الأرضي ” بجانب نقلها أيضا عبر بي إن سبورت المشفرة.
وكان الأهلى حقق فوزا مهما على حساب الترجي بهدف دون رد فى مباراة الذهاب فى تونس .
ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم  الخميس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل بإستاد السلام.
 وسيخوض الأهلي تدريباته اليوم علي أن يعلن بعدها بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة اللاعبين التي سيدخل بها المعسكر المغلق.
وبات محمد مجدي أفشه لاعب الوسط جاهزاً بدنياً وفنياً لقيادة الأهلي من بداية المباراة المقرر لها السبت المقبل بعد ان حل بديلاً في مواجهة السبت الماضي وصنع الفارق وكان سبب في قدرة أبناء الأهلي علي تسجيل الهدف الوحيدة الذي أحرزه محمد شريف.
وأعلن طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة جاهزية بدر بانون وأكرم توفيق لخوض المباراة بشكل كامل بعد ان تعرضوا لكدمات خفيفة في مواجهة الذهاب.
 

إقرأ ايضا

20180816101207127

قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

طارق-حامد

وكيل طارق حامد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

20210203060020020

الترجي يتلقى صدمة قبل لقاء الأهلي

أخبار متعلقة

20210203060020020

الترجي يتلقى صدمة قبل لقاء الأهلي

الخطيب

قبل مباراة الترجي .. الخطيب يظهر مع شخص غير متوقع في تونس

كارتيرون

كارتيرون يتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي التونسي

قفشة

قبل لقاء الترجي .. مفاجأة كبرى من قفشة لـ موسيماني

785797_0

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

أفشة

موسيمانى يجهز هذا اللاعب لتعويض غياب أفشة أمام الترجي