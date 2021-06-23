كيف تعرض محمد صلاح لعملية خداع من إسرائيلي؟

الأربعاء، 23-06-2021
03:18 م
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم كرة القدم اللاعب
محمد
صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول
الإنجليزي، مع شاب إسرائيلي
يعمل في المجال
الرياضي، وتحديدا في إدارة أحد نوادي كرة القدم.
وبحسب ما نشرت تقارير صحفية أجنبية فإنّ محمد صلاح
تعرض للخداع في هذه
الصورة، فإن موشيه الماسي العامل في نادي بيتار الإسرائيلي
كذّب بشأن جنسيته،
وأخفى انه إسرائيلي
، وقال لصلاح إنه سائح كولومبي، كي يوافق على التقاط صورة
تذكارية معه.
كانت الفنانة نيللي كريم ، قالت إنها التقت
بـمحمد صلاح
، بمدينة ساحلية ، حيث يقضي صلاح عطلته الصيفية، وذلك على صفحتها
الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، اذ انها نشرت صوراً برفقته معبّرة عن حبها له.
وعلّقت نيللي
على الصور، قائلة: "نحن نحبّك محمد صلاح
".