الخميس 24 يونيو 2021
توقيت مصر 04:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دفن المخرج هاني جرجس في مقابر المسلمين: رفض إعلان إسلامه منعًا للفتنة

صلاح يصدم الجميع بلون لحيته المفاجئ

تركيا توجه صفعة جديدة لإعلامي الإخوان على أراضيها

تأييد حبس مجدي عبدالغني سنة وغرامة 100 ألف جنيه

خلال أيام.. رفع أسعار البنزين

حكم قضائي بإثبات هوية إعلامي شاب «أنثى» بعد تحوله جنسيًا

اشتعال الحرب العسكرية في إثيوبيا وقوة من الجيش تستسلم

ليفربول يحرم صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

بث مباشر.. السويد وبولندا في يورو 2020

بث مباشر.. البرتغال وفرنسا في كأس أمم أوروبا

ADS
 

كيف تعرض محمد صلاح لعملية خداع من إسرائيلي؟

6913378_1624349864
صلاح
Native
الأربعاء، 23-06-2021 03:18 م

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لنجم كرة القدم اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مع شاب إسرائيلي يعمل في المجال الرياضي، وتحديدا في إدارة أحد نوادي كرة القدم.
وبحسب ما نشرت تقارير صحفية أجنبية فإنّ محمد صلاح تعرض للخداع في هذه الصورة، فإن موشيه الماسي العامل في نادي بيتار الإسرائيلي كذّب بشأن جنسيته، وأخفى انه إسرائيلي، وقال لصلاح إنه سائح كولومبي، كي يوافق على التقاط صورة تذكارية معه.
كانت الفنانة نيللي كريم ، قالت إنها التقت بـمحمد صلاح، بمدينة ساحلية ، حيث يقضي صلاح عطلته الصيفية، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، اذ انها نشرت صوراً برفقته معبّرة عن حبها له.
وعلّقت نيللي على الصور، قائلة: "نحن نحبّك محمد صلاح".

 

إقرأ ايضا

image

شاهد.. صلاح يصدم الجميع بلون لحيته المفاجئ

146918

ليفربول يحرم صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

138-201425-sweden-poland-goals-euro2020_700x400

أهداف مباراة السويد وبولندا في يورو 2020

أخبار متعلقة

محمد صلاح

ليفربول يصدم محمد صلاح: اللي أنت عايزه مش هيحصل

185454

الجمهور يُجبر صلاح على حذف صورة بعد نشرها بدقائق لهذا السبب

محمد صلاح

مفاجأة مدوية تفسد انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

محمد صلاح يضحك

ميدو: على مسئوليتي الشخصية .. صلاح سيترك ليفربول وينتقل لهذا النادي خلال أيام

محمد صلاح يضحك

رغم خسارة الدوري .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح في ليفربول

محمد صلاح

رغم فوز تشيلسي بدوري الأبطال .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح و ليفربول