على الدنيا السلامة!.. أخ ينهي حياة شقيقه في الشارع أمام الجميع

لفظ شاب في العقد الثاني من عمره أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة غائرة في الصدر، بسكين على يد شقيقه بقرية بطرة مركز طلخا محافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي يفيد بوصول: "أحمد حمد"، 18 عامًا، طالب ومقيم قرية بطرة "جثة هامدة" إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى المستشفى، وبسؤال "رانيا. ا"، والدة المجني عليه، اتهمت نجلها شقيق المتوفي بطعن شقيقه بسكين طعنة نافذة في الصدر أمام البنك الزراعي بالقرية مما أدت إلى وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وضبط المتهم والسكين المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للتوصل لأسباب ارتكاب الحادث وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.