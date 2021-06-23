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كاف يغير موعد نهائي أبطال إفريقيا من أجل الأهلي لهذا السبب

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الأهلي
Native
الأربعاء، 23-06-2021 03:57 م

يسود اتجاه قوى داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إلى تقديم موعد نهائى دوري أبطال أفريقيا حال صعود النادى الأهلي إلى المباراة النهائية.
وكان الكاف حدد 17 يوليو المقبل موعدا لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.
وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الكاف يطلب فيه تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو ودخوله الفقاعة يوم 17 يوليو وهو نفس يوم المباراة النهائية وبالتالي سيحرم المنتخب من جهود نجوم الأهلى والمرشح تواجد 4 عناصر به مع المنتخب الأولمبي وعلى رأسهم الحارس الكبير محمد الشناوي وأكرم توفيق.
ويدرس الكاف بقوة تقديم موعد مباراة النهائى الإفريقي لمدة 48 ساعة حتى يقام 15 يوليو حال تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من أجل السماح لنجومه بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو ومساعدة منتخب مصر الأولمبي “ ممثل إفريقيا ” فى الظهور بأفضل شكل ممكن.
ويلتقى الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكان المارد الأحمر حقق فوز مهم على بطل تونس خارج الديار بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.
ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا غداً الخميس استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل بإستاد السلام.
وسيخوض الأهلي تدريباته اليوم وغداً علي أن يعلن بعدها بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة اللاعبين التي سيدخل بها المعسكر المغلق.

 

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