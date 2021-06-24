الترجي يتلقى صدمة قبل لقاء الأهلي

الخميس، 24-06-2021
11:27 ص
تلقي فريق الترجي ضربة موجعة، قبل مواجهة الأهلي، المقرر
لها، بعد غد السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات
إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة تونس
الرقمية، أن غيلان الشعلالي سيغيب بنسبة
كبيرة عن المشاركة مع الترجي، أمام الأهلي، بسبب معاناته من إصابة عضلية.
وأوضحت الصحيفة، أن الفحوصات الطبية، ستحدد موقف نجم الترجي،
النهائي، من المشاركة ضد الأهلي.
كانت مباراة
الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت
بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.
يذكر أن أحمد مجاهد
رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد خلال الساعات الماضية،
أن وزارة الداخلية رفضت طلب النادي الأهلي بخصوص تواجد الجماهير أمام نادي الترجي يوم
السبت المقبل.
وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس
”، تقدمنا بطلب النادي الأهلي للجهات الأمنية
بشأن حضور عدد من الجماهير في اللقاء المقبل أمام الترجي التونس
ي ولكن وصلنا الرد بالرفض".
وأوضح أحمد مجاهد أنه تم إرسال خطاب الأمن إلي النادي الأهلي
لتوضيح الرؤية أمام الجميع .
وتابع أحمد مجاهد :"نتواصل مع الاتحاد الأفريقي بخصوص
تأجيل إعلان الرباعي المصري المشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية.
وكشف أحمد مجاهد انه في حاله رفض (الكاف) طلب مصر سيشارك
الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وأحد الثنائي المقاولون أو طلائع
الجيش في الكونفدرالية.