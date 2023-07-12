يرغب في الانتقال للفريق.. نجم الزمالك يبعث مدير أعماله للنادي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي المعار إلى بيراميدز، أبلغ النادي الأهلي برغبته في الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "مصطفى فتحي لديه رغبة قوية في الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف أمير هشام: "وكيل مصطفى فتحي تواجد في النادي الأهلي ظهر اليوم وعقد اجتماع مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، ونقل الرغبة بالفعل للنادي الأهلي على ترحيبه بالانضمام".

وارتبط اسم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وإمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي مؤخرا بالانضمام إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالدوري المصري.